"Мне было 16, когда Диего познакомил меня с наркотиками. Он умолял меня, настаивал. Ему было одиноко, и чтобы его утешить, я согласилась попробовать кокаин. Это была самая большая ошибка в моей жизни", – цитирует Альварес Daily Mail.

Участница "Мисс Вселенная" посвятила свое выступление Марадоне – эффектное видео

Женщина также призналась, что после трехлетнего романа с легендраним аргентинцем ей пришлось лечиться от наркотической зависимости. "Мы не всегда выбираем, что будет с нами", – подытожила историю Альварес.

Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020-го в 60-летнем возрасте.

AD10S