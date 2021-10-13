"Марадона подсадил меня на наркотики, когда мне было 16", – шокирующее признание бывшей подруги легенды
06:30 - Читати українською
Кубинка Мавис Альварес рассказала о своем знакомстве с Марадоной в 2000 году.
"Мне было 16, когда Диего познакомил меня с наркотиками. Он умолял меня, настаивал. Ему было одиноко, и чтобы его утешить, я согласилась попробовать кокаин. Это была самая большая ошибка в моей жизни", – цитирует Альварес Daily Mail.
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Женщина также призналась, что после трехлетнего романа с легендраним аргентинцем ей пришлось лечиться от наркотической зависимости. "Мы не всегда выбираем, что будет с нами", – подытожила историю Альварес.
Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020-го в 60-летнем возрасте.
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