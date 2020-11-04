Марадона перенес операцию на мозге – врач оценил состояние легенды
Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона был вынужден ложиться на операционный стол.
Доверенный врач 60-летнего аргентинца, Леопольдо Луке, успешно удалил субдуральную гематому. Здоровью чемпиона мира 1986 года ничего не угрожает, однако пока он остается в больнице.
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"Диего хорошо пережил операцию и сейчас находится под нашим контролем. Его пребывание в больнице будет зависеть от процесса реабилитации. Начало было очень многообещающим, он прекрасно отреагировал", – приводит слова Луке Goal.
Напомним, сейчас Марадона тренирует Химнасию, которая идет в нижней части турнирной таблицы чемпионата Аргентины. Легенда надеется вернуться к своим обязанностям как можно быстрее.
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