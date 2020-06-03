Марадона официально продлил контракт с Химнасией

Футбольная легенда Диего Марадона в ближайшее время не намерен менять место работы.

Диего Марадона оставил свою подпись на новом контракте с Химнасией Ла-Плата, сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение между 59-летним специалистом и аргентинским клубом рассчитан до декабря 2021 года. Марадона возглавляет команду с сентября 2019-го.

После 23-х туров чемпионата Аргентины Химнасия расположилась на 19-й строчке турнирной таблицы.

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