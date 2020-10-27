"Месси и Роналду, Роналду и Месси... Для меня эти двое превосходят всех остальных. Я не вижу никого, кто приблизился бы к ним. Никто не делает и половины того, что делают они", – приводит слова Марадоны France Football.

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Напомним, легенде удалось поработать с Лионелем Месси в сборной Аргентины.

Уже 28 октября команды Месси и Роналду встретятся в противостоянии в рамках Лиги чемпионов. Португалец не сможет помочь Ювентусу, из-за положительного теста на коронавирус.

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