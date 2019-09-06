Марадона назначен главным тренером аргентинской Химнасии

Легендарный аргентинец Диего Марадона продолжает путешествовать мировыми футбольными клубами.

Легендарный экс-игрок сборной Аргентины Диего Марадона возглавил Химнасию Ла-Плата из Первого дивизиона Аргентины, сообщает официальный твиттер клуба.

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Условия контракта не разглашаются, но по информации СМИ, легендарный аргентинец подписал контракт сроком на 1 год.

Последним клубом, который тренировал Марадона был мексиканский Дорадос. Диего покинул клуб в июне 2019 из-за проблем со здоровьем. Отметим, что Химнасия занимает последнее место в чемпионате Аргентины, имея 1 пункт после 5 сыгранных туров.

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