Марадона наблюдал за матчем своей команды, сидя на троне

Одиозный наставник аргентинского клуба Химнасия Диего Марадона вновь порадовал болельщиков – тренер смотрел футбол с роскошного седалища.

В матче 11-го тура аргентинской Суперлиги Ньюэллс Олд Бойз принимал Химнасию. Команда Марадоны разгромила хозяев со счетом 4:0, а сам дон Диего наблюдал за матчем, сидя в роскошном кресле. Такой "трон" специально для него соорудили сотрудники клуба Ньюэллс Олд Бойз, за который аргентинец выступал в сезоне 1993/94.

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Эта победа позволила Химнасии набрать 7 очков и подняться с последней ступеньки.

Марадона возглавил аргентинский клуб в начале сентября. Условия контракта не разглашаются, но по информации СМИ, легендарный аргентинец подписал контракт сроком на 1 год. Последним клубом, который тренировал Марадона, был мексиканский Дорадос. Диего покинул его в июне 2019 из-за проблем со здоровьем.

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