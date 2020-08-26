Марадона может возглавить Эльче

Легендарный Диего Марадона может стать главным тренером испанского Эльче. Ныне он работает с Химнасия Ла-Плата на родине.

Новичок Примеры запланировал назначить культового аргентинца наставником команды, сообщает Superdeporte.

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Руководство "зелено-белых" запланировало настоящую революцию после повышения в классе. Владелец Эльче, аргентинский бизнесмен Кристиан Брагарник уже уволил с поста тренера Хосе Рохо Мартина и хочет заполнить вакансию Марадоной. В начале лета дон Диего продлил контракт с Химнасией до конца 2021 года. Альтернативный кандидат – Хорхе Альмирон.

Напомним, что Диего Марадона часть игровой карьеры провел в Испании. Там он защищал цвета Барселоны и Севильи.

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