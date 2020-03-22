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Марадона и Роналдо выбрали лучшие голы своей карьеры – звезды поддержали новый челлендж

14:56 72 Читати українською
Марадона и Роналдо выбрали лучшие голы своей карьеры – звезды поддержали новый челлендж
Роналдо и Марадона / Фото из открытых источников

Легенды мирового футбола никогда не отличались излишней скромностью, поэтому с удовольствием приняли участие в таком флешмобе.

Пока футбольный мир страдает от коронавируса, Марадона и Роналду решили немного отвлечь фанатов своими шедеврами, поддержав новый челлендж.

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Аргентинская легенда выбрал свой сольный проход на ЧМ-1986 в Мексике, где его команда стала триумфатором турнира.

Роналдо, в свою очередь, выбрал свой шедевральный гол за Барселону в ворота Компостелы.

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