"Жалею ли я, что забил англичанам гол рукой в Мексике? Нет! Более того, вместо подарка на 60-летие я с радостью бы принял возможность сделать это еще раз, но на этот раз правой рукой", – France Football.

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Напомним, на ЧМ-1986 Аргентина встречалась с Англией (2:1) в четвертьфинале, решающий гол в поединке забил именно Марадона, переведя мяч рукой в ворота соперника. Арбитр не заметил нарушения и засчитал гол. В итоге Аргентина победила на Мундиале, а Марадона стал лучшим игроком турнира.

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