Марадона был госпитализирован в Аргентине
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, ныне возглавляющий Химнасию, попал в больницу.
60-летний Марадона в понедельник, 2 ноября, был доставлен в клинику в Ла-Плате для прохождения серии обследований, сообщает Mundo Deportivo.
"Вам придется мне простить": лучший текст из всех, написанных о Марадоне
По информации издания, адвокат Диего, Матиас Морли, попросил вмешательства доверенного врача Леопольдо Луке, а уже тот решил перевести Марадону в клинику. Не исключается, что после обследований его переведут в другое учреждение.
В окружении Марадоны исключают, что госпитализация связана с COVID-19, и уверяют, что это не была экстренная ситуация. Напомним, в начале этого года Марадона уже один раз попадал в больницу с желудочным кровотечением.
"Легче дозвониться до Обамы, чем до Месси". Правила жизни Диего Марадоны