60-летний Марадона в понедельник, 2 ноября, был доставлен в клинику в Ла-Плате для прохождения серии обследований, сообщает Mundo Deportivo.

"Вам придется мне простить": лучший текст из всех, написанных о Марадоне

По информации издания, адвокат Диего, Матиас Морли, попросил вмешательства доверенного врача Леопольдо Луке, а уже тот решил перевести Марадону в клинику. Не исключается, что после обследований его переведут в другое учреждение.

В окружении Марадоны исключают, что госпитализация связана с COVID-19, и уверяют, что это не была экстренная ситуация. Напомним, в начале этого года Марадона уже один раз попадал в больницу с желудочным кровотечением.

"Легче дозвониться до Обамы, чем до Месси". Правила жизни Диего Марадоны