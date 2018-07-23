Марадона: Буду тренироваться с игроками Динамо Бреста, когда вернусь из Аргентины

Председатель правления Динамо Бреста Диего Марадона поделился впечатлениями от пребывания в белорусском клубе.

"Я очень рад быть в Бресте. Сейчас я улечу, чтобы провести заслуженные каникулы, потому что я провел полтора очень сложных года, они меня сильно измотали.

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Я не смог поехать на праздники в Аргентину, на Рождество, даже на свадьбу дочери.

И я хочу сейчас провести на родине 15 дней, чтобы набраться сил, энергии, чтобы вернуться и сразу начать тренироваться вместе с ребятами, потому что мне кажется, им это нужно.

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Когда я смотрел матч, у меня появилось очень большое желание побывать на тренировке.

Я по ним вижу, что они хотят выигрывать, и это мне очень нравится!", – сказал Марадона Столичному телевидению.