Марадона: Аргентинцы гордятся Месси, но Роналду – зверь

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона в восторге от игры Криштиану Роналду в матче против Атлетико.

"Есть игроки, к которым будто прикоснулись волшебной палочкой. Это правда – мы, аргентинцы, гордимся тем, что Месси выступает за Аргентину, а не Испанию.

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Но Роналду – зверь, чистая сила, а теперь еще и волшебник: он сказал, что забьет три гола и действительно сделал хет-трик", – передает слова Диего Марадоны Marca.

Феноменальный Роналду хет-триком разбил Атлетико в Турине и вывел Ювентус в четвертьфинал Лиги чемпионов

Напомним, Ювентус победил Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0 и по итогам обеих поединков прошел дальше. Все три гола забил Криштиану Роналду.