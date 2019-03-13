toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
БАВАРИЯ - ЛИВЕРПУЛЬ ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ БАРСЕЛОНА - ЛИОН ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Марадона: Аргентинцы гордятся Месси, но Роналду – зверь

21:34 97 Читати українською
Марадона: Аргентинцы гордятся Месси, но Роналду – зверь
Криштиану Роналду

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона в восторге от игры Криштиану Роналду в матче против Атлетико.

27’ Криштиану Роналду
49’ Криштиану Роналду
86’ Криштиану Роналду
 

"Есть игроки, к которым будто прикоснулись волшебной палочкой. Это правда – мы, аргентинцы, гордимся тем, что Месси выступает за Аргентину, а не Испанию.

Роналду принес Реалу 600 тысяч евро, выбив Атлетико из Лиги чемпионов

Но Роналду – зверь, чистая сила, а теперь еще и волшебник: он сказал, что забьет три гола и действительно сделал хет-трик", – передает слова Диего Марадоны Marca.

Феноменальный Роналду хет-триком разбил Атлетико в Турине и вывел Ювентус в четвертьфинал Лиги чемпионов

Напомним, Ювентус победил Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0 и по итогам обеих поединков прошел дальше. Все три гола забил Криштиану Роналду.

Теги
Лига чемпионов Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Диего Марадона Диего Марадона Ювентус - Атлетико
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
16
мин
Динамо Киев
19:55
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук