Марадона: Аргентина не знает, во что играет. Месси сложно решать проблемы партнеров

Легендарный экс-игрок и бывший наставник cборной Аргентины раскритиковал игру команды и главного тренера Хорхе Сампаоли.

"Люди верили, что Сампаоли решит проблемы с помощью компьютеров, дронов или 14 ассистентов. Аргентина не знает, во что играет. У нее нет никаких идей – ни в полузащите, ни в обороне, ни в атаке.

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В четверг Аргентина не выстроила стену, не цеплялась за мяч и не контролировала его. Федерацией руководят совершенно несведущие в футболе люди. Они импровизируют, у них нет плана, они пустили все на самотек.

Поскольку сегодня все обвиняют Месси, должен сказать, что он сыграл так, как и должен был и как смог. Сложно решать проблемы партнеров по команде", – цитирует Марадону испанское издание Marca.

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