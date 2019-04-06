Марадона анонсировал уход из Дорадоса

Главный тренер мексиканского Дорадоса Диего Марадона заявил, что покинет команду по окончании сезона.

"По окончании сезона я покину Дорадос. Мне очень жаль, но это мое решение", – сказал Марадона MSN после матча второго дивизиона чемпионата Мексики с Венадос (1:1).

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Отметим, что безвыигрышная серия команды Марадоны продолжается уже 8 матчей. По информации местных СМИ, Диего принял такое решение из-за арбитров. Легендарный аргентнський футболист считает, что судейский корпус устроил заговор против его команды.

К слову, Марадона возглавил Дорадос в сентябре 2018-го года.

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