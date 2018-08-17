Мансилья – главная трансферная цель Динамо, – журналист

Нападающий Расинга Брайан Мансилья – приоритетная цель для скаутов "бело-синих".
По информации журналиста Кирилла Крыжановского, селекционная служба столичного клуба продолжает поиски усиления в линию атаки.
Игорь Суркис: Динамо ищет форварда
По словам Крыжановского, Мансилья – главная трансферная цель киевлян.
Отмечается, что скауты Динамо ищут форварда, который сможет сразу усилить команду.
Кроме этого, футболист должен быть заинтересован в приезде в Украину из-за спортивных факторов, а не за деньгами.
Однако, главная проблема в том, что Расинг не хочет продавать Мансилью. Аргентинский клуб после продажи форварда Латур Мартинеса в Интер намерен сделать Мансилью главной ударной силой в атаке, а переплачивать Динамо не может из-за нехватки средств.
Брайан является воспитанником Расинга, в прошлом сезоне на его счету 22 матча и 3 гол во всех турнирах.
Сала, которым интересуется Динамо, уйдет из Нанта, если клуб подпишет Сандро Рамиреса