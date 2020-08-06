Манолас раскрыл рецепт борьбы против Месси – грек уже выбивал Барселону из Лиги чемпионов

"Вы должны останавливать Месси всей командой, не боясь его таланта. Хотя, по моему мнению, он лучший в мире. У него невероятный уровень и футбольный интеллект.

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В субботу (6 августа) все давление будет на них. Я надеюсь, что Инсинье выздоровеет и поможет нам. Со мной все хорошо, боль в ребрах прошла", – цитирует Маноласа Football-italia.

Напомним, 29-летний грек уже имеет опыт успешной борьбы против Барселоны в ЛЧ. Манолас вместе с Ромой выбил каталонцев в четвертьфинале розыгрыша 2017/18 (1:4, 3:0), и именно Костас забил победный мяч в Риме.

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