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Манолас оригинально потроллил Суареса во время матча Барселона – Наполи

09:54 96 Читати українською
Манолас оригинально потроллил Суареса во время матча Барселона – Наполи
Костас Манолас / ФК Наполи

Защитник Наполи Костас Манолас обладает хорошей памятью. В этом убедился нападающий Барселоны Луис Суарес.

Барселона разбила Наполи в товарищеском матче в США, а нападающий "сине-гранатовых" Антуан Гризманн забил дебютный гол за каталонцев.

Барселона уничтожила Наполи в товарищеском матче – дубль Суареса и первый гол Гризманна

В ходе поединка случился курьезный эпизод. Во время спора на поле Луис Суарес что-то сказал Костасу Маноласу, который пришел в Наполи летом этого года из Ромы. Грек, не долго думая, показал уругвайцу 3 пальца на руке, намекнув на эпическое фиаско Барселоны в Лиге чемпионов.

На стадии 1/4 финала ЛЧ 2017/18 Барселона дома разгромила Рому 4:1, но в ответном матче уступила 0:3 и вылетела из турнира. Именно Манолас стал автором решающего взятия ворот.

В матче Барселона - Наполи Суарес оформил дубль, но вряд ли это стало полноценным реваншем уругвайца за то поражение ..

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