Мане: Знал, насколько хорошо играет Зальцбург, ведь выступал здесь

Нападающий Ливерпуля Садьо Мане прокомментировал победу над Зальцбургом (4:3) в матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Ред Булл – действительно хорошая команда. После того, как мы повели со счетом 3:0, была очень тяжелая игра, но мы заслужили победу.

Ливерпуль – Зальцбург – 4:3 – видео голов и обзор матча

Я знал, насколько хорош Зальцбург, поскольку выступал за команду 2,5 года.

Они никогда не сдаются и прессингуют. Они создали нам проблемы, но в итоге мы забили больше голов", – цитирует Мане BBC Sport.

Мане выступал в Зальцбурге с 2012 по 2014 годы, после чего перешел в Саутгемптон.

Лига чемпионов: Ливерпуль в сумасшедшем матче перестрелял Зальцбург, Бенфика опозорилась перед Зенитом