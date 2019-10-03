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Мане: Знал, насколько хорошо играет Зальцбург, ведь выступал здесь

11:06 32 Читати українською
Мане: Знал, насколько хорошо играет Зальцбург, ведь выступал здесь
Садьо Мане / ФК Ливерпуль

Нападающий Ливерпуля Садьо Мане прокомментировал победу над Зальцбургом (4:3) в матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов.

9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хи Чхан 39’
Такуми Минамино 56’
Эрлинг Холанд 61’
9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хи Чхан
56’ Такуми Минамино
61’ Эрлинг Холанд
69’ Мохамед Салах

"Ред Булл – действительно хорошая команда. После того, как мы повели со счетом 3:0, была очень тяжелая игра, но мы заслужили победу.

Ливерпуль – Зальцбург – 4:3 – видео голов и обзор матча

Я знал, насколько хорош Зальцбург, поскольку выступал за команду 2,5 года.

Они никогда не сдаются и прессингуют. Они создали нам проблемы, но в итоге мы забили больше голов", – цитирует Мане BBC Sport.

Мане выступал в Зальцбурге с 2012 по 2014 годы, после чего перешел в Саутгемптон.

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Лига чемпионов Ливерпуль - Зальцбург Зальцбург Зальцбург Ливерпуль Ливерпуль Садио Мане Садио Мане
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