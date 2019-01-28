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Мане заверил, что не собирается покидать Ливерпуль

28 января 16:41 122 Читати українською
Мане заверил, что не собирается покидать Ливерпуль
Садио Мане / фото: ФК Ливерпуль

Нападающий Ливерпуля Садио Мане рассказал, что не обращает внимания на различные слухи о его возможном уходе из команды.

"Спекуляции является частью футбола. Ты учишься жить с этим и не думаешь об этом слишком серьезно. Хочу сказать, что меня волнует только Ливерпуль. Это единственное, что меня сейчас беспокоит.

Клопп отказался от приобретения Мане во время работы в Боруссии Д

Салах и Фирмино постоянно спрашивали, когда я подпишу новый контракт. Мне приходилось их успокаивать: "Когда наступит время, я все подпишу".

Я очень счастлив здесь, и я думаю, что люди тоже довольны мной. Мы хотим добавить свои имена к многим великим футболистам, которые уже вошли в историю этого клуба. Я надеюсь, мы находимся в начале чего-то особенного", – цитирует Мане World Soccer.

Салах, Коноплянка і Коломойський. Ліверпуль 5 років тому провалив трансферну зиму та не виграв АПЛ, але тепер все супер

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Садио Мане Садио Мане
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