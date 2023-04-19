Штраф Мане за удар Лероя Сане по лицу после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с Манчестер Сити стал рекордным в истории Баварии. Как информирует Bild, за своё секундное помутнение сенегальский форвард должен будет заплатить 350 тысяч евро.

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Ранее самым высоким штрафом в истории мюнхенцев была сумма в 50 тысяч евро. В 2012 году Франк Рибери заплатил её за потасовку с Арьеном Роббеном.

Что интересно, контракт Баварии с Мане позволял оштрафовать Мане на 2 млн евро, его месячную зарплату. Однако руководство клуба решило не поступать так со своим игроком.

Ранее Bild утверждал, что Бавария оштрафовала Садио Мане на 500 тысяч евро. Теперь издание решило уточнить информацию.

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