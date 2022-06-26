В Баварии 30-летний вингер будет выступать под 17-м номером, информирует пресс- служба клуба. Мане пришлось выбирать из свободных номеров, ведь родная ему десятка занята Лероем Сане.

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"Я определился с 17-м номером на футболке. Хочу добиться большого успеха с моей командой под этим номером. Теперь я действительно с нетерпением жду возможности начать подготовку к сезону с новыми товарищами", – заявил Мане.

На клубном уровне Садио раньше надевал экипировку с номерами 10, 19, 40, 21 и 33, а на уровне сборной – с 10 и 9. До сенегальца футболку с цифрой 17 в Баварии одевали Жером Боатенг, Марк ван Боммель, Кристиан Зиге и Торстен Финк.

Напомним, на этой неделе Садио Мане подписал с мюнхенцами контракт на три года. До этого он провел 6 сезонов в футболке Ливерпуля, став одним из лидеров команды.

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