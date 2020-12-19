Клопп решил выпустить Салаха вместо Мане уже на 57 минуте, что очень не понравилось сенегальцу.

Салах не исключает возможности трансфера в Реал или Барселону

Садьо неохотно покинул поле, пожав руку сенегальцу и продолжал наблюдать за игрой в подавленном состоянии, несмотря на результат на табло.

Отметим, что Ливерпуль уничтожил Кристал Пэлас (7:0), а Мане успел записать в свой актив гол и ассист.

Ливерпуль эффектно победил Кристал Пэлас и закрепился на вершине АПЛ – Салах оформил дубль за 3 минуты, бенефис Фирмино