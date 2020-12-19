Мане возмутился из-за ранней замены в матче АПЛ – бурная реакция
16:40 - Читати українською
Форвард Ливерпуля Садьо Мане остался недоволен решением Юргена Клоппа освежить атаку мерсисайдцев.
завершено
Садио Мане 35’
Роберто Фирмино 44’
Роберто Фирмино 68’
Мохамед Салах 81’
Мохамед Салах 84’
35’ Садио Мане
44’ Роберто Фирмино
68’ Роберто Фирмино
81’ Мохамед Салах
84’ Мохамед Салах
Клопп решил выпустить Салаха вместо Мане уже на 57 минуте, что очень не понравилось сенегальцу.
Салах не исключает возможности трансфера в Реал или Барселону
Садьо неохотно покинул поле, пожав руку сенегальцу и продолжал наблюдать за игрой в подавленном состоянии, несмотря на результат на табло.
Отметим, что Ливерпуль уничтожил Кристал Пэлас (7:0), а Мане успел записать в свой актив гол и ассист.
Ливерпуль эффектно победил Кристал Пэлас и закрепился на вершине АПЛ – Салах оформил дубль за 3 минуты, бенефис Фирмино
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter