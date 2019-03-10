Мане вошел в пятерку игроков Ливерпуля, которые забивали в 6-ти домашних матчах подряд

Нападающий Ливерпуля Садьйо Мане в который раз вписал свое имя в историю достижений клуба.

В матче 30-го тура АПЛ Ливерпуль – Бернли (4:2) форвард хозяев Садьйо Мане принес победу своей команде, оформив дубль. Таким образом сенегалец продолжил свою результативную серию в домашних матчах мерсисайдцев.

"Если забьешь, будем называть тебя Роналду, если нет – ты дерьмо", – Мане рассказал о мотивации от товарищей в Ливерпуле

26-летний нападающий забивает уже в 6-ти домашних матчах АПЛ подряд, сообщает OptaJoe.

Ранее это достижение покорялось Майклу Оуэну, Фернендо Торресу, Луису Суаресу и Мохаммеду Салаху.

В текущем сезоне чемпионата Англии Мане провел 28 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 2-мя ассистами.

Ливерпуль уверенно переиграл Бернли и продолжает преследовать Манчестер Сити