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Мане вошел в пятерку игроков Ливерпуля, которые забивали в 6-ти домашних матчах подряд

18:49 12 Читати українською
Мане вошел в пятерку игроков Ливерпуля, которые забивали в 6-ти домашних матчах подряд
Садьйо Мане / Фото ФК Ливерпуль

Нападающий Ливерпуля Садьйо Мане в который раз вписал свое имя в историю достижений клуба.

19’ Роберто Фирмино
29’ Садио Мане
67’ Роберто Фирмино
93’ Садио Мане
 
Эшли Вествуд 6’
Йоханн Берг Гудмундссон 91’

В матче 30-го тура АПЛ Ливерпуль – Бернли (4:2) форвард хозяев Садьйо Мане принес победу своей команде, оформив дубль. Таким образом сенегалец продолжил свою результативную серию в домашних матчах мерсисайдцев.

"Если забьешь, будем называть тебя Роналду, если нет – ты дерьмо", – Мане рассказал о мотивации от товарищей в Ливерпуле

26-летний нападающий забивает уже в 6-ти домашних матчах АПЛ подряд, сообщает OptaJoe.

Ранее это достижение покорялось Майклу Оуэну, Фернендо Торресу, Луису Суаресу и Мохаммеду Салаху.

В текущем сезоне чемпионата Англии Мане провел 28 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 2-мя ассистами.

Ливерпуль уверенно переиграл Бернли и продолжает преследовать Манчестер Сити

Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Рекорды Ливерпуль - Бернли Фернандо Торрес Фернандо Торрес Майкл Оуэн Майкл Оуэн Луис Суарес Луис Суарес Мохамед Салах Мохамед Салах Садио Мане Садио Мане
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