Мане верит в победу Ливерпуля над Челси в матче за Суперкубок УЕФА-2019

Нападающий Ливерпуля Садио Мане поделился ожиданиями накануне матча за Суперкубок УЕФА против Челси.

"Завтра мы сделаем все, чтобы победить. Надеюсь, что Стамбул станет счастливым городом для Ливерпуля.

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Я смотрел матч Челси с Манчестер Юнайтед и могу сказать, что лондонцы хорошо выглядели, хотя и проиграли. Они создали много моментов.

Надеюсь, что мы тоже выиграем у них. Мы хорошо знаем их и будем делать все для победы в матче", – цитирует Мане пресс-служба УЕФА.

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Напомним, матч между Ливерпулем и Челси состоится 14 августа в Стамбуле на стадионе Водафон парк. Начало в 22:00 по киевскому времени.