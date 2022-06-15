Сенегалец несколько раз публично заявил, что для него пришло время покинуть Ливерпуль. Главным претендентом на 30-летнего футболиста считается Бавария, которая активно ведет переговоры с Ливерпулем.

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Тем временем сам Мане уже устроил детали своего переезда в Мюнхен. Садио согласовал все условия своего контракта с Баварией, который будет рассчитан на три сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Теперь нужно договориться только клубам.

Ливерпуль готов отпустить своего игрока, но хочет получить около 50 млн евро компенсации. Бавария пытается снизить цену, но пока безрезультатно. Мюнхенцы уже делали два предложения, но дважды получили отказ. В скором времени должен стартовать третий раунд переговоров.

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Напомним, Садио Мане выступает за команду Юргена Клоппа с 2016 года, перейдя из Саутгемптона за 41 млн евро. В сезоне 2021/22 сыграл 51 матч, забил 23 гола. С мерсисайдцами форвард трижды играл в финалах ЛЧ, один из которых выиграл, а также стал чемпионом Англии.