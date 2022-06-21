Сегодня, 21 июня, Мане частным самолетом прибыл в Мюнхен и сразу отправился проходить медобследование. После этого Садио подпишет контракт с Баварией. Официальная презентация состоится завтра на Альянце Арене.

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Ранее сообщалось, что Ливерпуль гарантированно получит за 30-летнего африканца 32 млн евро, а еще 6 млн бонусами будут выплачены за его выступления в составе мюнхенцев.

Напомним, Садио Мане перебрался в мерсисайдский клуб в 2016 году из Саутгемптона за 41 млн евро. В сезоне 2021/22 форвард сыграл 51 матч, забил 23 гола. С Ливерпулем Мане трижды играл в финалах ЛЧ, один из которых выиграл, а также стал чемпионом Англии.

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Sadio Mane has arrived in Germany ahead of his medical with Bayern Munich pic.twitter.com/FQMxQMjP8D — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 21, 2022