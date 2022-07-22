Новичок Баварии выиграл награду лучшего игрока Африки, опередив бывшего одноклубника Мохамеда Салаха (Ливерпуль) и земляка Эдуара Менди (Челси).

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В прошлом сезоне Мане выиграл два внутренних Кубка с Ливерпулем, дошел до финала ЛЧ и занял второе место АПЛ. Результаты со сборной Сенегала еще лучше. Мане и компания принесли стране первую в истории победу на КАН, а затем вышли на чемпионат мира. В обоих случаях "Львы Теранги" одолели Египет, за который выступает Мохамед Салах. Для Мане это вторая подряд награда лучшего игрока Африки, правда, предыдущая церемония была еще в 2019 году.

AFRICA’S FINEST!



Sadio Mane is the Player of the Year (MEN) for the second time! ?



????! #CAFAwards2022 pic.twitter.com/3fsLRbw5YX — #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022

Сенегал также завоевал звание лучшей сборной года, а его наставник Алью Сиссе признан лучшим тренером.

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