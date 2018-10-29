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Мане стал первым сенегальцем, который забил 50 голов в АПЛ

28 октября 13:34 29 Читати українською
Мане стал первым сенегальцем, который забил 50 голов в АПЛ
Садьйо Мане / ФИФА

Полузащитник Ливерпуля Садьйо Мане стал первым игроком из Сенегала, который забил 50 мячей в АПЛ.

В матче 10 тура АПЛ Ливерпуль дома разгромил Кардифф (4:1), дублем отметился Садьйо Мане.

Таким образом, хавбек стал первым сенегальцем, которому покорилась отметка в 50 голов в АПЛ. В общем Мане является седьмым лучшим африканским бомбардиром в чемпионатах Англии.

Ливерпуль после 10 туров имеет 28 очков и лидирует в турнирной таблице.

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Англия Рекорды Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль Сенегал Сенегал
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