Вингер Ливерпуля Садио Мане показал свой топ-класс в первом туре отбора на Кубок африканских наций и вошел в историю Сенегала.

"Львы Теранги" принимали Бенин (3:1) в стартовом туре квалификации КАН. Главным героем встречи стал 30-летний лидер хозяев, оформивший хет-трик. Два гола были забиты с пенальти, а один – с игры.

Мане публично заявил о желании покинуть Ливерпуль

Благодаря голевой феерии Мане обошел Анри Камара, в активе которого было 29 мячей за сборную, и стал лучшим бомбардиром в истории главной команды Сенегала. Теперь в активе Садио 32 результативных выстрела.

К слову, всего Мане, недавно публично объявивший о намерении покинуть Ливерпуль, провел в футболке своей сборной 87 поединков, в которых, кроме голов, отдал еще и 20 ассистов.