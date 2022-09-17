"Он не интегрирован в игру Баварии. Я видел его в Ливерпуле, где он иногда играл через центр, но это не его позиция. Теперь он делает что-то похожее в Баварии. Мане лучше начинать атаки глубже, тогда он счастлив.

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Сейчас у Баварии другие ключевые игроки – Сане, Мусиала, Эрнандес. О Мане даже не вспоминают. Он кажется изолированным и редко участвует в командной игре. Бавария должна взять данную ситуацию под контроль.

Я думаю, что Мане следует посадить на скамейку запасных, если он продолжит играть такую маленькую роль для Баварии. Конечно, клуб может себе это позволить и, вероятно, так станет лучше. Есть замечательное готовое трио – Коман-Мусиала-Сане", – Goal цитирует Хаманна, который сам успел поиграть за Ливерпуль и Баварию. С мерсисайдцами выигрывал ЛЧ 2004/05.

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