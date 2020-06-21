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Мане сконфузился во время антирасистской акции – звезда Ливерпуля побежал на ворота Эвертона, пока все стояли на колене

21 июня 23:18 - Читати українською
Мане сконфузился во время антирасистской акции – звезда Ливерпуля побежал на ворота Эвертона, пока все стояли на колене
Садио Мане / Reuters

Форвард Ливерпуля Садио Мане не слишком внимательно читал расписание предматчевых мероприятий 30 тура АПЛ.

 

Сенегалец стал участником смешного эпизода во время антирасистской акции, которая состоялась непосредственно перед стартовым свистком поединка против Эвертона.

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Игроки обеих мерсисайдских клубов стали на колено, в который раз напомнив о равенстве всех рас. Исключением стал лишь Мане. Звезда Ливерпуля воспринял свисток арбитра как начало игры и сразу понесся на ворота соперника. Садио быстро понял свой конфуз, вернулся на место и также стал на колено.

Добавим, что Эвертон и Ливерпуль сохранили равенство и на футбольном поле – 0:0 в дерби.

Ливерпуль сыграл вничью с Эвертоном – команда Клоппа в третий раз в сезоне потеряла очки и отложила чемпионство

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Теги
футбольные курьёзы Садио Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль Англия Видеоновости Расизм в футболе Эвертон - Ливерпуль
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