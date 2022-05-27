Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич на прошлой неделе встречался с представителями Мане в Испании. Сенегалец намекнул, что ему импонирует вариант с переходом в ряды чемпиона Германии.

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Ожидается, что в Баварии Садио Мане заменит Роберта Левандовски, публично выразившего желание уйти из клуба. Трансфер 30-летнего нападающего Ливерпуля оценивают в 30 млн евро. Сумма довольно небольшая, ведь уже через год контракт игрока с Ливерпулем подходит к концу.

Не исключено, что Нагельсманн будет использовать Садио и в качестве вингера, ведь Бавария может потерять и Сержа Гнабри, который тоже хочет уйти. Правда, у мюнхенцев есть серьезный конкурент – ПСЖ тоже следит за сенегальцем. Об этом сообщает L'Equipe.

В то же время немецкий Sport1 утверждает, что Мане хочет покинуть Ливерпуль из-за финансового фактора. Садио зарабатывает 12 млн евро в год – далеко не самый высокий показатель в команде Юргена Клоппа. Бавария готова платить гораздо больше – особенно, если продаст Левандовски в Барселону.

Мане выступает за Ливерпуль с 2016 года, перейдя из Саутгемптона за 41 млн евро. В сезоне 2021/22 сыграл 50 матчей, забил 23 гола.

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