Уже 21 июля в столице Марокко состоится церемония CAF Awards 2022. Награды получат лучшие представители футбольной Африки по итогам сезона. Накануне организация объявила десять претендентов на главную индивидуальную награду среди мужчин.

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К слову, уже два года никого не награждали из-за пандемии. Следовательно, действующим обладателем звания лучшего игрока Африки остается Садио Мане, получивший его еще в 2019-м. Сенегалец имеет все шансы сохранить звание, ведь попал в список претендентов. Интересно, что в финальной десятке только один футболист, не играющий в топ-5 чемпионатах Европы. Это Венсан Абубакар, ставший лучшим бомбардиром КАН.

Претенденты на награду CAF Player of the Year: Садио Мане (Бавария, Сенегал), Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир), Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет), Карл Токо-Экамби (Лион, Камерун), Венсан Абубакар (Аль-Наср), Камерун), Себастьян Алле (Боруссия Д, Кот-д'Ивуар), Наби Кейта (Ливерпуль, Гвинея), Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Эдуар Менди (Челси, Сенегал) и Калиду Кулибали (Наполи, Сенегал).