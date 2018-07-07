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Мане Реал – великая команда, но я остаюсь игроком Ливерпуля

23:27 7 Читати українською
Мане Реал – великая команда, но я остаюсь игроком Ливерпуля
Садьйо Мане / Sky

Форвард Ливерпуля Садьйо Мане прокомментировал слухи о возможном трансфере в мадридский Реал.

Вокруг Садьйо Мане начали возникать слухи относительно потенциального перехода в Реал. Во время путешествия на родину сенегалец прокомментировал ситуацию местным СМИ.

"Это всего лишь слухи. Я ничего не знаю и ни с кем не связывался.

Я остаюсь игроком Ливерпуля и присоединюсь к партнерам во время предсезонного тура по США. Реал – отличная команда, но я сосредоточен на своей команде – Ливерпуле", – цитирует Садьйо Мане Sky Sports со ссылкой на сенегальских коллег.

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Реал продает Криштиану Роналду в Ювентус и рассматривает варианты для замены португальцу. Среди претендентов на переезд на "Сантьяго Бернабеу" оказался Садьйо Мане.

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