Мане пропустит матч за Суперкубок Англии

Нападающий Садио Мане не поможет Ливерпулю в противостоянии с Манчестер Сити.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп подтвердил отсутствие сенегальца в матче за Суперкубок Англии, который состоится 4 августа.

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"Мане в хорошей форме. У них был праздник в Сенегале, и я рад этому, потому что это показало, что они уважают конкуренцию и считают второе место успехом, что приятно. Сейчас он в отпуске, но не слишком длинном – он вернется 5 августа после игры с Манчестер Сити. У него будет 4-5 дней для подготовки к матчу с Норвичем в первом туре АПЛ и около 10 дней – для подготовки к матчу с Челси за Суперкубок УЕФА", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

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Напомним, Мане вместе с Сенегалом добрался до финала Кубка африканских наций (19 июля), где проиграл сборной Алжира со счетом 0:1.