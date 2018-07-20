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Мане продолжит выступления за Ливерпуль под номером Коутиньо

21 июля 06:00 14 Читати українською
Мане продолжит выступления за Ливерпуль под номером Коутиньо
Садьйо Мане / Фото ФК Ливерпуль

Форвард Ливерпуля Садьйо Мане определился с номером, под которым продолжит защищать цвета клуба.

Садьйо Мане решил изменить игровой номер, с которым будет выступать в следующем сезоне АПЛ. Отныне на футболке сенегальца будет изображаться 10-й номер, сообщает официальный сайт клуба.

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Стоит отметить, что последним владельцем "десятки" в Ливерпуле был Филиппе Коутиньо, который перешел в Барселону в январе.

Мане выступал под 19-м номером в прошлом сезоне, за который 26-летний нападающий принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 10 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

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Теги
Англия Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль
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