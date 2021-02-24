"До конца сезона есть цели не только у меня, но и у любого игрока. Клуба это также касается. Нашей целью изначально были победы в Лиге чемпионов, Премьер-лиге, кубках. Но сейчас я должен сказать, что в АПЛ все закончилось... это слишком.

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В нашей голове, нашей вере всегда будет "Никогда не сдавайся". И мы не сдадимся, но сейчас Манчестер Сити – очень хорошая команда, они просто летают. В АПЛ нам нужно пробиться в первую четверку. Но Лига чемпионов – наша главная мишень. Выиграть ее будет непросто. Придется столкнуться с лучшими командами Европы, но мы здесь, чтобы побеждать лучших в мире. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов", – заявил Мане в комментарии ESPN.

Добавим, что Ливерпуль на 19 очков отстает от Манчестер Сити в таблице АПЛ. В первом матче 1/8 финала ЛЧ против РБ Лейпциг команда Клоппа победила со счетом 2:0.

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