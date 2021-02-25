"Если честно, иногда я удивляюсь, когда люди обсуждают ошибки Алиссона. Я понимаю, что критика – это неотъемлемая часть спорта. Но когда лучший вратарь планеты допускает единичные ошибки, критиковать его – это странно. Тем более, ошибается не только он, а й вся команда.

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Сколько раз нас спасал Алиссон? Без него мы бы вряд ли выиграли Лигу чемпионов и какой-либо другой трофей. Для меня Алиссон – лучший вратарь в мире с прекрасным составом ума. В раздевалке он всегда сконцентрирован и уверен в себе. Нам не надо его подбадривать, потому что он в порядке", – приводит слова Садио Мане ESPN Brasil.

К слову, в текущем сезоне кипер Ливерпуля провел 27 матчей, в которых пропустил 30 мячей. 8 поединков Алиссон отстоял на ноль.

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