"Это правда, что между Баварией и моим агентом в прошлом были контакты. Бавария всегда очаровывала меня. Я следил за этим клубом с тех пор, как был в Зальцбурге, но раньше трансфер не состоялся. Теперь я прибыл сюда с еще большим опытом. Беспроигрышный вариант для обеих сторон.

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Остальные клубы были заинтересованы, но мое решение было принято. Я сразу почувствовал, что в Мюнхене действительно хотят видеть меня. То, в какой футбол Бавария хочет играть со мной в будущем, очаровало меня. Это похоже на Ливерпуль

Я поговорил с Тьяго Алькантарой, когда принял решение. Он сказал мне, что Бавария – отличный клуб, что там все дружелюбны, что Мюнхен – отличный город. Это сразу дало мне хорошее предчувствие. Юрген Клопп хотел, чтобы я остался, и ему было грустно. Но мое решение было принято очень быстро", – цитирует Мане SportBild.

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