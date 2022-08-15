Нападающий Баварии продемонстрировал свою человечность, не забыв о бывших коллегах в Ливерпуле.

Сенегальский форвард преподнес приятный сюрприз мерсисайдцам. Каждый сотрудник английского клуба получил от 30-летнего нападающего персональный подарок – шоколадку с фотографией Мане и открытку, которую Садио написал собственноручно. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк в Twitter.

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При этом без сувенира не остался никто – каждый сотрудник Ливерпуля, начиная от менеджеров, и заканчивая уборщиками и охранниками, получил свой знак внимания от форварда. Всего таких подарочных наборов было 150.

Напомним, Мане выступал за команду Юргена Клоппа с 2016 по 2022 год. Трижды играл в финалах ЛЧ, один из которых выиграл, а также стал чемпионом Англии. Летом Ливерпуль продал его в Баварию за 32 млн евро.

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