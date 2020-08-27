Барселона после вероятной потери Суареса и Месси может начать охоту на суперзвезд из других чемпионатов.

Лидер Ливерпуля Садио Мане был предложен каталонскому гранду, информирует Тuttomercato.

Месси публично объявит о своем решении покинуть Барселону

Окружение сенегальца уверено, что он станет главной звездой Барселоны в случае ухода Лионеля Месси и Луиса Суареса. Правда, договориться с Ливерпулем будет крайне непросто. Контракт Мане с "красными" рассчитан до лета 2023-го, а Transfermarkt оценивает вингера в немалые 120 млн евро.

Добавим, что вингер Ливерпуля продуктивно провел сезон 2019/20 – 22 гола и 12 ассистов в 47 матчах.

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