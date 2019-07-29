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Мане посетил малую родину – он вложил в тамошнюю инфраструктуру бешеную сумму

22:40 72 Читати українською
Мане посетил малую родину – он вложил в тамошнюю инфраструктуру бешеную сумму
Садио Мане / Reuters

Вингер английского Ливерпуля Садио Мане приехал в родной поселок в Сенегале, чтобы воочию увидеть масштабные изменения.

Триумфатор Лиги чемпионов ощутимо финансово помог своей малой родине, сообщает Liverpool Echo.

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Мане побывал на строительной площадке, где возводят новую школу. В прошлом году он выделил на ее строительство 270 тысяч евро. Это уже не первая инвестиция форварда "красных" в местную инфраструктуру. Ранее 27-летний сенегалец выделил средства на строительство больницы и мечети, а также регулярно помогает нуждающимся семьям.

К слову, в прошлом сезоне Садио Мане провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей. Он помог Ливерпулю победить в Лиге чемпионов.

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Мир Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль Сенегал Сенегал
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