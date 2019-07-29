Мане посетил малую родину – он вложил в тамошнюю инфраструктуру бешеную сумму

Вингер английского Ливерпуля Садио Мане приехал в родной поселок в Сенегале, чтобы воочию увидеть масштабные изменения.

Триумфатор Лиги чемпионов ощутимо финансово помог своей малой родине, сообщает Liverpool Echo.

Твіттеріада. Борячук заговорив – жорсткий напис відправили Зінченку і Седан, а легенда Шахтаря змінився до невпізнання

Мане побывал на строительной площадке, где возводят новую школу. В прошлом году он выделил на ее строительство 270 тысяч евро. Это уже не первая инвестиция форварда "красных" в местную инфраструктуру. Ранее 27-летний сенегалец выделил средства на строительство больницы и мечети, а также регулярно помогает нуждающимся семьям.

К слову, в прошлом сезоне Садио Мане провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей. Он помог Ливерпулю победить в Лиге чемпионов.

Sadio Mané at the construction site of a school he is building in his village, Bambali in Senegal with €270,000.



He also built a hospital and financed a stadium for his people. He gives out 50,000 CFA Francs to families in his village monthly.



He gives out kits to kids. pic.twitter.com/IArhKwc2mZ — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) July 28, 2019

Імпресіоніст школи Клоппа, або Тіньовий лідер Мерсисайду, який повинен стати героєм мадридського фіналу Ліги чемпіонів