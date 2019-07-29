Мане посетил малую родину – он вложил в тамошнюю инфраструктуру бешеную сумму

Вингер английского Ливерпуля Садио Мане приехал в родной поселок в Сенегале, чтобы воочию увидеть масштабные изменения.
Триумфатор Лиги чемпионов ощутимо финансово помог своей малой родине, сообщает Liverpool Echo.
Твіттеріада. Борячук заговорив – жорсткий напис відправили Зінченку і Седан, а легенда Шахтаря змінився до невпізнання
Мане побывал на строительной площадке, где возводят новую школу. В прошлом году он выделил на ее строительство 270 тысяч евро. Это уже не первая инвестиция форварда "красных" в местную инфраструктуру. Ранее 27-летний сенегалец выделил средства на строительство больницы и мечети, а также регулярно помогает нуждающимся семьям.
К слову, в прошлом сезоне Садио Мане провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей. Он помог Ливерпулю победить в Лиге чемпионов.
Імпресіоніст школи Клоппа, або Тіньовий лідер Мерсисайду, який повинен стати героєм мадридського фіналу Ліги чемпіонів