Несмотря на действующий контракт до лета 2023 года, Садио Мане уже попрощался с Юргеном Клоппом, игроками и болельщиками Ливерпуля после финала Лиги чемпионов. Нападающий пожелал партнерам удачи, а сам хочет продолжить карьеру в другом клубе, сообщает AS.

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Фаворитом на подписание 30-летнего сенегальца называют Баварию, которая предлагает нападающему гораздо лучшие финансовые условия. Даже если клубам не удастся согласовать переход, в Ливерпуле один из лидеров команды все равно оставаться не собирается.

Мане выступает за команду Юргена Клоппа с 2016 года, перейдя из Саутгемптона за 41 млн евро. В сезоне 2021/22 сыграл 51 матч, забил 23 гола. С мерсисайдцами нападающий трижды играл в финалах ЛЧ, один из которых выиграл, а также стал чемпионом Англии.

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