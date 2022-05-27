"Думаю единственный ответ, который могу дать вам сейчас, это то, что я чувствую себя очень хорошо, я сфокусирован на субботней игре. Поэтому отвечать о будущем смогу после финала.

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Вернитесь ко мне в субботу и я дам вам самый лучший ответ, который вы хотите услышать. Он особенный. Вы услышите все, что захотите. Я люблю футбол, отдаю себя полностью, работаю тяжело каждый день на поле и в зале, становлюсь все лучше и лучше. Это самое важное. Я стараюсь изо всех сил, чтобы помочь команде", – цитирует Мане Sky Sports .

Отметим, что финал ЛЧ между Реалом и Ливерпулем состоится завтра, 28 мая, в 22:00. В случае победы Садио завоюет уже четвертый трофей в 2022 году (ранее выиграл КАН, Кубок Англии и Кубок лиги).

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