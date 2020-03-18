Мане помог своей родине в борьбе с коронавирусом

Форвард Ливерпуля Садио Мане не забывает о родном Сенегале, который также пострадал от пандемии коронавируса.

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Количество зафиксированных случаев коронавируса в Сенегале достигло 27 человек, однако двое уже выздоровели. По словам агента Мане, решение о помощи родине появилось у футболиста спонтанно, когда он увидел всю сложность ситуации. Нападающий Ливерпуля также записал видео, в котором призвал земляков соблюдать правила безопасности.

Самому Мане также приходится страдать от коронавируса, поскольку АПЛ временно приостановлена, а игроки Ливерпуля находятся в изоляции.

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