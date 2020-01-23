Мане получил травму подколенного сухожилия в матче с Вулверхэмптоном

Нападающий Ливерпуля Садио Мане не смог доиграть поединок 24-го тура АПЛ против Вулверхэмптона (2:1).

На 33-й минуте отчетного матча Мане оказался на газоне, после чего уже не смог продолжить встречу. Сенегальца заменил полузащитник Такуми Минамино.

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По информации Bein Sports, у Садио подозрение на повреждение подколенного сухожилия. Точный диагноз будет установлен после тщательного медобследования.

Отметим, что Мане покинул поле самостоятельно. Игрок занял Юргена Клоппа, а затем отправился в раздевалку. Это может быть свидетельством того, что замена была осуществлена больше из предостережения и желания не обострять травму.