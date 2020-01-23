Мане получил травму подколенного сухожилия в матче с Вулверхэмптоном

Украина — 23 янв 1751
-
Динамо – Вардар: эксперименты приносят разгром – риск травм, успешные воспитанники, новый капитан и жизнь без лидеров
-
Шахтер требует у Арсенала заоблачную сумму за Матвиенко – за украинцев столько никогда не платилиАнглия — 23 янв 993
-
Шахтер обошел Динамо и стал лучшим украинским клубом в рейтинге IFFHS – киевляне серьезно опустилисьУкраина — 23 янв 430
-
Сборная Украины получила проблемы в атаке незадолго до Евро-2020 – кем Шевченко может заменить лидераСборная Украины — 23 янв 1749
-
Вратарь Зари Шевченко получил травму на сборе в Турции – ему понадобится операцияУкраина — 23 янв 235