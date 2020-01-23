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Мане получил травму подколенного сухожилия в матче с Вулверхэмптоном

23 января 23:59 17 Читати українською
Мане получил травму подколенного сухожилия в матче с Вулверхэмптоном
Садио Мане / фото из соцсетей

Нападающий Ливерпуля Садио Мане не смог доиграть поединок 24-го тура АПЛ против Вулверхэмптона (2:1).

51’ Рауль Хименес
 
Джордан Хендерсон 8’
Роберто Фирмино 84’
8’ Джордан Хендерсон
51’ Рауль Хименес
84’ Роберто Фирмино

На 33-й минуте отчетного матча Мане оказался на газоне, после чего уже не смог продолжить встречу. Сенегальца заменил полузащитник Такуми Минамино.

Ливерпуль на последних минутах вырвал тяжёлую победу над Вулверхэмптон

По информации Bein Sports, у Садио подозрение на повреждение подколенного сухожилия. Точный диагноз будет установлен после тщательного медобследования.

Отметим, что Мане покинул поле самостоятельно. Игрок занял Юргена Клоппа, а затем отправился в раздевалку. Это может быть свидетельством того, что замена была осуществлена больше из предостережения и желания не обострять травму.

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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Вулверхэмптон - Ливерпуль Садио Мане Садио Мане
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