Мане получил предложение от Реала, – президент Федерации футбола Сенегала

Президент Федерации футбола Сенегала Саи Сек призвал форварда Ливерпуля Садио Мане перейти в Реал.

"Он вместе с Салахом и Фирмино очень хороши, но это футбол. Мане выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне и теперь имеет шанс переехать в Мадрид. Для меня, даже как для фаната Барселоны, Реал – лучший клуб в всити. Мане должен хорошенько подумать над этим предложением.

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Карьера футболиста очень коротка, и иногда у вас не так много возможностей. Предложение есть, и я думаю, что Зидану нравится этот игрок, почему бы и нет? Мане играл в Саутгемптоне и, когда появилась возможность, он воспользовался ею и отправился в Ливерпуль. Он сохранил хороший уровень в Англии, я думаю, он справится с еще одним испытанием в другой стране", – цитирует Саи Сека Mirror.

К слову, сейчас Мане находится в расположении сборной Сенегала, с которой продолжает выступления на Кубке африканских наций. В полуфинале турнира "львы" сыграют против команды Туниса. Матч состоится в воскресенье, 14 июля, в 19:00.

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