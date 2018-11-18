Мане покинул поле в слезах из-за освистывания фанатов собственной сборной

Болельщики сборной Сенегала освистали нападающего команды Садьйо Мане.

Накануне Сенегал Садьйо Мане встречался с Экваториальной Гвинеей в рамках квалификации Кубка африканских наций.

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Болельщики Сенегала освистывали собственного нападающего Садьйо Мане из-за того, что игрок упустил несколько опасных моментов. Хотя Сенегал победил со счетом 1:0.

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После матча нападающий Ливерпуля не смог сдержать слез и устроил настоящую истерику. Мане падал на газон и закрывал лицо футболкой. Покинуть поле ему помогли партнеры.