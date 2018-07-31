Мане подпишет новый контракт с Ливерпулем

Нападающий Ливерпуля Садьйо Мане вскоре подпишет новое соглашение с "красными".

Руководство Ливерпуля начало переговоры с Мане относительно нового контракта, сообщает The Telegraph.

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Клуб предложил сенегальцу долгосрочный контракт на улучшенных условиях. В Ливерпуле уверены, что Мане согласится продолжить сотрудничество.

К слову, Садьйо перешел в Ливерпуль с Саутемптона в 2016 году и успел стать одним из лидеров "красных".

Напомним, недавно Ливерпуль продлил контракты с Салахом и Фирмино.

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