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Мане подпишет новый контракт с Ливерпулем

12:25 39 Читати українською
Мане подпишет новый контракт с Ливерпулем
Садьйо Мане / Фото: LFC

Нападающий Ливерпуля Садьйо Мане вскоре подпишет новое соглашение с "красными".

Руководство Ливерпуля начало переговоры с Мане относительно нового контракта, сообщает The Telegraph.

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Клуб предложил сенегальцу долгосрочный контракт на улучшенных условиях. В Ливерпуле уверены, что Мане согласится продолжить сотрудничество.

К слову, Садьйо перешел в Ливерпуль с Саутемптона в 2016 году и успел стать одним из лидеров "красных".

Напомним, недавно Ливерпуль продлил контракты с Салахом и Фирмино.

Фирмино, Мане и Салах установили рекорд в Лиге чемпионов

Теги
Англия Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль
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