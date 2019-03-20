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Мане остроумно отреагировал на баннер болельщиков Манчестер Юнайтед – видео дня

10:42 86 Читати українською
Мане остроумно отреагировал на баннер болельщиков Манчестер Юнайтед – видео дня
Садио Мане / фото из соцсетей

Нападающий Ливерпуля Садио Мане не хочет, чтобы его соотечественники переходили в ряды принципиального конкурента.

В данный момент Мане находится в расположении сборной Сенегала, где готовится к поединку Кубка африканских наций против Мадагаскара, который состоится 23-го марта.

Мане стал главной целью Зидана на усиление Реала

После открытой тренировки национальной команды сенегалец подошел к трибуне с болельщиками, которые держали в руках плакат с призывом к Калиду Кулибали перейти в Манчестер Юнайтед. Садио жестом показал, что не разделяет их стремления.

Стоит заметить, что летом 2016 Мане мог перейти в МЮ, а не в Ливерпуль. Однако тогда игрок назвал "красных дьяволов" неправильным клубом для себя.

Мане заверил, что не собирается покидать Ливерпуль

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